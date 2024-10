Concorrência da China derruba venda de carros da BMW e da Mercedes

A demanda fraca e a concorrência acirrada na China atingiram as vendas da BMW e da Mercedes no terceiro trimestre, informaram as montadoras alemãs nesta quinta-feira (10).

O setor automobilístico alemão está enfrentando vários desafios, que vão desde os altos custos de produção e a transição para veículos elétricos até a queda da demanda e o aumento da concorrência de montadoras chinesas.

No trimestre de julho a setembro, as vendas da BMW caíram 13%, enquanto a Mercedes registrou uma queda de 3%.