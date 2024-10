Comércio global pode aumentar 3% em 2025 se conflitos no Oriente Médio forem contidos, diz OMC

"O impacto pode ser mais grave para os países diretamente envolvidos, mas também pode afetar indiretamente os custos globais de energia e as rotas de transporte."

A ofensiva de Israel contra o movimento Hezbollah do Líbano nas últimas semanas, após uma guerra de um ano contra o Hamas em Gaza, alimentou temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

A OMC também citou as políticas monetárias divergentes entre as principais economias como outro risco negativo para as previsões. Isso "poderia levar à volatilidade financeira e a mudanças nos fluxos de capital à medida que os bancos centrais reduzem as taxas de juros", disse o relatório, acrescentando que isso tornaria o serviço da dívida mais desafiador para os países mais pobres.

"Há também um potencial limitado de alta para a previsão se os cortes nas taxas de juros nas economias avançadas estimularem um crescimento mais forte do que o esperado sem reacender a inflação", disse a OMC.

