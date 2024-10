Dólar fica vólatil após dados dos EUA enviarem sinais mistos sobre estado da economia

Nesta sessão, os mercados globais voltavam as atenções para novos dados econômicos dos EUA, que forneceram alertas para os dois lados do mandato duplo do Federal Reserve, à medida que o banco central dos EUA continua seu ciclo de afrouxamento monetário.

O Departamento de Trabalho dos EUA informou que o núcleo do índice de preços ao consumidor subiu 0,3% em setembro, ante um avanço igual no mês anterior. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma desaceleração para alta de 0,2% na base mensal.

Em 12 meses, o núcleo do índice foi a 3,3%, de 3,2% em agosto, afastando-se da meta de 2% do Fed.

Do lado do mercado de trabalho, o departamento relatou que o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiu para 258.000 na semana encerrada em 5 de outubro, de 225.000 na semana anterior. Pesquisa da Reuters apontava que os pedidos subiriam para 230.000.

Os dados reforçaram preocupações sobre um esfriamento do mercado de trabalho dos EUA, o que motivou o Fed a reduzir os juros em 50 pontos-base no mês passado, mas também mostraram que ainda é preciso cautela com a trajetória dos preços, à medida que a batalha contra a inflação continua.

"Sinais mistos, (logo) mercado instável. Mercado de trabalho veio abaixo das previsões, mas inflação acima", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.