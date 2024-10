Fed deve cortar juros gradualmente para 3,5% até meados de 2025, segundo operadores

Após os dados, operadores abandonaram as apostas de que o Fed poderia manter os juros inalterados na reunião do próximo mês. E, embora a maior parte das apostas continue refletindo a expectativa de que o Fed irá parar de cortar os juros quando chegar à faixa de 3,50% a 3,75% em meados de 2025, começaram a surgir apostas de um ponto final mais baixo no fim de 2025 ou no início de 2026.

A taxa de juros dos EUA está atualmente na faixa de 4,75% a 5,00%, depois que o Fed a reduziu os juros em 50 pontos em setembro, no que as autoridades chamaram de "recalibragem" para levar em conta a desaceleração da inflação e o esfriamento do mercado de trabalho no ano anterior.

"O ganho maior do que o previsto no índice de preços ao consumidor de setembro não sinaliza uma reaceleração da inflação, nem impedirá o Federal Reserve de cortar os juros em 25 pontos-base em sua reunião de novembro", escreveu Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA.

"O Fed precisa continuar normalizando a taxa de juros para manter a economia no caminho de um pouso suave."

(Reportagem de Ann Saphir)