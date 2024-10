Governo vê necessidade de acionamento "mais intenso" de termelétricas até dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil precisará de despacho "mais intenso" de usinas termelétricas até dezembro para atender os horários de "ponta", quando a carga de energia está no pico e há um volume considerável de geração solar saindo do sistema, disse o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) em comunicado sobre a reunião mensal realizada na quarta-feira.

Diante desse cenário, o CMSE recomendou à agência reguladora ANP a adoção de ações "em prol da regularidade do suprimento de gás natural" para geração de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Nos últimos meses, o quadro de seca se agravou no Brasil, principalmente no Norte, afetando a capacidade de grandes usinas hidrelétricas de fornecerem potência para o sistema elétrico. Mais termelétricas começaram a ser acionadas, o que elevou o custo aos consumidores de energia com o acionamento das bandeiras tarifárias mais caras.