Ibovespa abre sem viés claro com inflação nos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem uma tendência clara nesta quinta-feira, após fechar na mínima em dois meses na véspera, com a agenda do penúltimo pregão da semana destacando dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos, enquanto Cosan era destaque negativo após não prosseguir com IPO da subsidiária Moove.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,13%, a 130.126,1 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, mostrava acréscimo de 0,18%.

(Por Paula Arend Laier)