Ibovespa opera perto da estabilidade com inflação nos EUA no radar

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 0,94%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 1,21%. A recuperação dos papéis vem após duas quedas seguidas, período em que as PNs acumularam declínio de 3%

- VALE ON recuava 0,18%, afetada pelo movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou em queda de 1,02%.

- COGNA ON perdia 2,26%, acompanhada de perto por YDUQS ON, que caía 1,6%, com o setor de educação novamente na ponta negativa do Ibovespa.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,06%, em dia relativamente positivo para o setor, com BANCO DO BRASIL ON em alta de 0,38% e BRADESCO PN subindo 0,2%. SANTANDER BRASIL UNIT cedia 0,32%.

- CCR ON mostrava acréscimo de 0,08%, tendo no radar dados mostrando que o volume de veículos equivalentes que transitaram pelas estradas administradas pela companhia cresceu 3,8% em setembro sobre o mesmo período do ano passado.