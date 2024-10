IGet mostra queda de 2,5% nas vendas no varejo em setembro

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro encolheram 2,5% em setembro ante o mesmo período do ano passado, de acordo com o indicador IGet, desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Na comparação mensal, houve retração de 0,8%, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira.

De acordo com os economistas do banco Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, que assinam o relatório com os números, o indicador aponta continuidade do desempenho fraco observado nos meses anteriores.