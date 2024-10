Mineradora sul-africana é condenada a indenizar Appian por rescisão de compra de minas no Brasil

JOHANESBURGO (Reuters) - A mineradora sul-africana Sibanye Stillwater deverá pagar uma indenização à empresa de investimentos Appian Capital Advisory pela quebra de um acordo de 1,2 bilhão de dólares para compra das minas de níquel e cobre da Appian no Brasil, decidiu o Tribunal Superior de Londres nesta quinta-feira.

A consultoria processou a Sibanye após a produtora de metais preciosos, com sede em Johanesburgo, cancelar um acordo para comprar as minas Santa Rita e Serrote, no Brasil, em janeiro de 2022.

O juiz Christopher Butcher decidiu que a Sibanye estava "sob a obrigação de fechar" o acordo e não tinha fundamentos para rescindir a compra.