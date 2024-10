Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA sobem em meio a distorções por furacão Helene

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou na semana passada, parcialmente impulsionado pelo furacão Helene e por dispensas temporárias na Boeing em meio a uma greve de quase quatro semanas na fabricante de aviões.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 33.000 na semana passada, chegando a 258.000 em dado com ajuste sazonal na semana encerrada em 5 de outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 230.000 pedidos para a última semana. Houve grandes aumentos nas solicitações não ajustadas na Carolina do Norte e na Flórida, e os pedidos também aumentaram no Estado de Washington. O Helene, que atingiu a Flórida e devastou grandes áreas do sudeste dos EUA no final de setembro, provavelmente continuará distorcendo os dados nas próximas semanas.