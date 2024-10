STF cumpre seu papel e valores não devem ser afetados por paixões de momento, diz Barroso

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que a corte tem cumprido o seu papel de resguardar a Constituição, que, em sua avaliação, assegura que paixões do momento não afetem valores perenes.

As declarações do ministro, em discurso para marcar o aniversário da Carta de 1988, são proferidas um dia após comissão da Câmara dos Deputados aprovar uma série de medidas que reduzem ou limitam os poderes do Supremo, o chamado pacote anti-STF.

"As Constituições existem, precisamente, para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e da harmonia entre os Poderes", disse na abertura da sessão da corte desta quinta-feira.