Stone vê maior queda do ano em vendas no varejo em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro em setembro recuaram 1,9% na comparação com o mesmo período do ano passado e caíram 2,4% ante agosto, no pior desempenho do setor no ano, segundo levantamento da empresa de meios de pagamento Stone divulgado nesta quinta-feira.

Os dados vieram dois dias depois que a rival Cielo indicou que as vendas no varejo no mês passado tiveram queda de 3,3% sobre um ano antes, descontada a inflação.

Segundo os números da Stone, que apura mensalmente o desempenho do setor com base nos comerciantes credenciados a sua plataforma, os oito segmentos analisados tiveram queda mensal, liderados por móveis e eletrodomésticos e livros, jornais, revistas e papelaria, ambos com queda de 3,5%.