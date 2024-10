Taxar milionários é alternativa para compensar reajuste de tabela do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que a tributação de milionários é uma das alternativas em avaliação no governo para compensar perdas na arrecadação com correções adicionais da tabela do imposto de renda visando aumentar a faixa de isenção.

Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está avaliando os cenários possíveis e o governo ainda não tem uma proposta fechada.

"São quatro cenários e em cada cenário eu tenho alguns exercícios sobre os parâmetros de cada um desses cenários, então não é uma coisa simples", afirmou o ministro em entrevista a repórteres.