Vendas no varejo do Brasil recuam em agosto menos do que o esperado

Os outros resultados negativos vieram de Livros, jornais, revistas e papelaria (-2,6%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,0%), Móveis e eletrodomésticos (-1,6%), Tecidos, vestuário e calçados (-0,4%), Combustíveis e lubrificantes (-0,2%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%)

O único setor que registrou crescimento na comparação mensal foi Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,3%).

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas apresentou recuo de 0,8% em agosto sobre julho.

Nesta quinta-feira, a empresa de meios de pagamento Stone divulgou que as vendas no varejo brasileiro em setembro recuaram 1,9% na comparação com o mesmo período do ano passado e caíram 2,4% ante agosto, no pior desempenho do setor no ano.

Os dados vieram dois dias depois que a rival Cielo indicou que as vendas no varejo no mês passado tiveram queda de 3,3% sobre um ano antes, descontada a inflação.