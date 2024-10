Wells Fargo tem queda no lucro do 3º tri com redução de receita de juros

(Reuters) - O Wells Fargo teve queda no lucro do terceiro trimestre, uma vez que a receita do banco com juros foi pressionada pela demanda reduzida por crédito e por pagamentos de rendimentos mais altos aos correntistas.

O quarto maior banco dos Estados Unidos teve lucro líquido de 5,11 bilhões de dólares nos três meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com 5,78 bilhões no ano anterior, informou o banco nesta sexta-feira.

A receita líquida de juros do Wells Fargo - ou a diferença entre o que ganha com os empréstimos e o que paga pelos depósitos - caiu 11%, para 11,69 bilhões de dólares no terceiro trimestre.