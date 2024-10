Ações chinesas desaceleram ganhos com otimismo menor por estímulo econômico

Por Samuel Shen e Tom Westbrook

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - Os índices acionários da China avançaram nesta segunda-feira impulsionados pelas promessas de estímulo econômico de Pequim, o que elevou as ações do setor imobiliário, embora sem repetir a euforia do final do mês passado enquanto investidores aguardam mais dados econômicos e a resposta das autoridades.

O índice SSEC, de Xangai, fechou em alta de 2,07% e o CSI300 subiu 1,91%, com os papéis da China continental acrescentando mais de 230 bilhões de dólares em valor de mercado.