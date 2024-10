Haddad diz que governo pode rever mais uma vez projeção para PIB de 2024

“Talvez a gente tenha que rever mais uma vez o PIB deste ano", disse.

"A inflação, mesmo com o choque de oferta importante por falta d’água, que impacta produção de alimentos e energia elétrica, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, mesmo com esses choques todos... há alguma perspectiva de a inflação ficar dentro do teto”, disse Haddad no evento.

Para ele, se o governo tiver a inteligência de calibrar e restringir despesas públicas e garantir receitas, o país terá capacidade de crescer de forma sustentada.

No evento, o ministro classificou como “irracional” o fato de o Tesouro Nacional estar pagando uma taxa real de 6,5% a 7% para remunerar investidores que aplicam nos títulos da dívida pública.

Ele argumentou que o país está com um déficit fiscal muito menor do que antes, retirando impulso fiscal da economia, e tem uma inflação “relativamente comportada”.

Apesar da avaliação, ele ponderou que as compensações oferecidas pelo Senado para a desoneração da folha de empresas não serão suficientes para atender à decisão do Supremo Tribunal Federal e, por isso, será necessário fazer um debate com o Congresso sobre o tema até o fim do ano.