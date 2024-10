Ibovespa opera estável apesar de Wall Street positivo

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,53%, revertendo alta de mais cedo, apesar do avanço dos futuros do minério de ferro, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%, a 800,5 iuanes (113,08 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,05%, descolando da forte queda nos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 2,38%, a 77,16 dólares.

- BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 0,15%, BRADESCO PN subia 0,54%, ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,52% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,59%.

- ASSAÍ ON avançava 5,2%, tendo como pano de fundo acolhimento pela Receita Federal de recurso apresentado pela empresa solicitando o cancelamento de decisão que determinava o arrolamento de ativos do varejista no valor de 1,265 bilhão de reais em razão de contingências tributárias em discussão do GPA, que subia 3,98%.

- SEQUOIA LOGÍSTICA ON, que não faz parte do Ibovespa, recuava 7,8%, após anunciar pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar dívidas com credores não financeiros da ordem de aproximadamente 295 milhões de reais.