Rivalidade entre China e Europa se acirra no Salão do Automóvel de Paris com iminência de tarifas

No entanto, houve alguns pontos em comum, com executivos de ambas as regiões alertando sobre os perigos das tarifas da UE.

"Quem paga a conta? Os consumidores. Portanto, isso deixa as pessoas muito preocupadas. Isso impedirá que as pessoas mais pobres comprem", disse Stella Li, vice-presidente da BYD, à Reuters.

Enquanto isso, o presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, alertou que as tarifas levariam as montadoras chinesas a instalar fábricas na Europa, aumentando o excesso de capacidade na região e levando alguns fabricantes locais a fechar fábricas.

Nove marcas chinesas, incluindo BYD e Leapmotor, estão revelando seus modelos mais recentes no evento deste ano, de acordo com o presidente-executivo do salão do automóvel de Paris, Serge Gachot. É o mesmo número de 2022, quando elas representavam quase a metade das marcas presentes.

Este ano, elas representam apenas cerca de 20% das marcas, graças a uma apresentação muito mais forte da indústria automobilística da Europa -- um sinal de sua determinação em defender seu território.

Neste mês, os países da UE aprovaram tarifas de importação sobre veículos elétricos chineses de até 45%, com o objetivo de combater o que Bruxelas diz ser subsídios injustos de Pequim aos fabricantes chineses. Pequim nega a concorrência desleal e ameaçou tomar contramedidas.