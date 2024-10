Taxas dos DIs despencam com notícia de que governo prepara pacote para conter gastos

Perto do fechamento desta segunda-feira a curva precificava 98% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em novembro, contra apenas 2% de chance de elevação de 75 pontos-base. Na sexta-feira os percentuais eram de 91% e 9%, respectivamente. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.

Pela manhã, também no evento do Itaú BBA, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo ainda está na etapa de análise para elaboração do projeto de reforma do Imposto de Renda, com estudos que incluem avaliação sobre a eficácia das deduções atuais, além da análise de modelos internacionais de tributação de dividendos.

Haddad pontuou ainda que o governo pode rever mais uma vez a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2024. Em setembro o governo elevou sua projeção de alta para o PIB de 2,5% para 3,2%.

Também pela manhã, o Banco Central informou que o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do PIB, avançou 0,2% em agosto sobre o mês anterior, em dado dessazonalizado. A leitura foi um pouco melhor do que a expectativa de estabilidade em pesquisa da Reuters, marcando uma retomada ante a queda de 0,6% de julho, em dado revisado.

O recuo forte das taxas dos DIs nesta segunda-feira contrastava com o movimento dos rendimentos dos Treasuries no exterior, que oscilavam próximos da estabilidade. Às 16h39, o rendimento do Treasuries de 10 anos estava em alta, a 4,0963%, ante 4,073% no pregão anterior.