Venda de papelão ondulado tem segundo maior volume para mês de setembro, diz Empapel

SÃO PAULO (Reuters) - A expedição de papelão ondulado no Brasil no mês passado atingiu o segundo maior volume já registrado para um mês de setembro, totalizando 353.766 toneladas, informou a associação de fabricante do material, Empapel, nesta segunda-feira.

Desde o começo da série histórica, iniciada em 2005, o volume vendido de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado em setembro só fica atrás do apurado no mesmo mês de 2020, quando chegou a 360.465 toneladas, segundo a entidade.

Por dia útil, o volume de expedição foi de 14.740 toneladas, aumento de 6,8% na comparação interanual, com setembro de 2024 registrando um dia útil a menos que 2023.