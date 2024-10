BRASÍLIA (Reuters) - O atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros na maior parte das linhas, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em evento promovido nesta terça-feira pela Uqbar, Campos Neto ainda afirmou, em vídeo gravado na semana passada, que prevê para 2025 a regulamentação de ativos digitais como os “stablecoins”, que são atrelados a ativos reais.

(Por Bernardo Caram)