Dólar sobe frente ao real em meio a queda de preços de commodities

"Muito disso provavelmente por conta da expectativa de queda nos preços de commodities, que representa uma significativa pauta de exportação da maioria desses países", completou.

Com isso, o dólar se fortalecia em mercados emergentes, subindo frente ao peso mexicano, o peso chileno e o rand sul-africano.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,04%, a 103,140.

No cenário doméstico, o foco do mercado ainda está na questão fiscal, após uma reportagem da Reuters revelando que o governo prepara medidas de contenção de gastos obrigatórios para serem apresentadas após a realização do segundo turno das eleições municipais pressionar o dólar na sessão anterior, com a divisa dos EUA fechando em baixa de 0,59%, 5,5827 reais.

Também estava no radar comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento online da Uqbar. Ele apontou que o atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros na maior parte das linhas.