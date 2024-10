Economia da zona do euro mostra sinais de crescimento

As expectativas de uma inflação baixa e estável, as apostas em novos cortes nos juros e uma leve melhora na demanda de exportação contribuíram para a melhor leitura do sentimento, disse o ZEW.

Ele acrescentou que as recentes medidas de estímulo da China também estão alimentando alguma esperança tanto para a Alemanha quanto para a zona do euro em geral.

O BCE já cortou os juros duas vezes este ano e é quase certo que fará outro corte nesta semana, além de manter uma nova redução em jogo para dezembro, já que a inflação está agora a perto de sua meta de 2%.

O aumento da demanda por empréstimos, um precursor de crescimento econômico duradouro, também está refletindo as expectativas de juros mais baixos.

A demanda por empréstimos bancários, a principal fonte de financiamento para o setor corporativo, aumentou no terceiro trimestre e espera-se um novo aumento nos últimos três meses do ano, com as hipotecas das famílias impulsionando a expansão, informou o BCE com base em uma pesquisa com os principais credores.

O crescimento dos empréstimos tem oscilado acima de zero durante todo o ano, uma vez que as taxas de juros elevadas e a fraqueza do crescimento reduziram a demanda, deprimindo as perspectivas em um bloco que contorna uma recessão há anos.