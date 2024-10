Funcionários do IBGE fazem greve de 24 horas contra decisões da administração

Os funcionários do instituto também são contra a proposta de mudança de endereço da sede da entidade, do centro do Rio de Janeiro para o Horto, na zona sul, além de alterações no esquema de trabalho remoto dos empregados.

"A principal pauta é a criação da fundação de direito privado. No conjunto de ações, a direção do IBGE age sem nenhuma razoabilidade e nenhum diálogo com a categoria", disse à Reuters o diretor do sindicato dos funcionários, Bruno Perez.

Em nota, o IBGE afirmou que não foi avisado oficialmente sobre a greve.

"Cabe ao IBGE zelar pela lei e o papel democrático das relações de trabalho, para a conclusão, a contento, do plano de trabalho referente ao exercício de 2024", disse o instituto em nota.

(Por Rodrigo Viga Gaier)