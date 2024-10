Ibovespa tem leve queda pressionado por commodities

Para analistas do Itaú BBA, o índice possui importante região de suporte em 130.000 e 129.000 pontos, mas se perder essa região, entrará em tendência de baixa.

"O ponto de atenção está na região dos 130.000 pontos, que pode segurar uma expectativa de recuperação, enquanto o movimento de novas máximas acontece no mercado americano", afirmaram em análise técnica Diário do Grafista.

Nos Estados Unidos, os índices de ações operavam sem direção única, com o SPX perto da estabilidade, enquanto o mercado digere resultados trimestrais, incluindo os de grandes bancos como Citigroup e Bank of America.

ATUALIZA

- VALE ON recuava 1,55%, em linha com a queda nos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian, com o contrato de janeiro encerrando as negociações em baixa de 0,38%, a 791,5 iuanes (111,26 dólares) a tonelada. A Vale reporta resultado de vendas e produção do terceiro trimestre nesta terça-feira após o fechamento do mercado.

- PETROBRAS PN perdia 1,06%, seguindo forte declínio nos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent tinha queda de 4,27%, a 74,15 dólares. No setor, PRIO ON perdia 1,31%, BRAVA ENERGIA ON recuava 1,22% e PETRORECÔNCAVO ON caía 1,56%.