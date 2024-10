Pará consultará povos indígenas sobre venda de créditos de carbono

Cientistas afirmam que a preservação da floresta amazônica é vital para combater o aquecimento global.

A Amazon.com e um grupo de empresas concordaram no mês passado, em Nova York, em comprar créditos de carbono em um acordo avaliado em 180 milhões de dólares por meio da iniciativa de conservação Coalizão Leaf, que o grupo empresarial ajudou a criar em 2021 com a sociedade civil e governos, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido.

Na época, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que o acordo tinha a participação de povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Mas, na semana passada, 38 organizações indígenas e comunitárias assinaram uma carta pública dizendo que não haviam sido consultadas adequadamente.

"A transação com a Coalizão Leaf será finalizada em 2025, após a conclusão desse processo de construção coletiva", disse o comunicado do governo do Pará.

Uma série de controvérsias abalou a confiança no mercado de compensações de carbono, com várias grandes empresas que compram créditos de carbono se retirando desses acordos após estudos descobrirem que grandes projetos de proteção florestal não conseguiram cumprir as reduções de emissões prometidas.

A Emergent, coordenadora sem fins lucrativos da Coalizão Leaf, disse que as consultas ainda não começaram no Pará sobre o acordo da Leaf, que envolve uma compra a termo e nenhum crédito será transacionado até depois do processo de consulta.