Vale tem no 3º tri maior produção de minério de ferro em quase 6 anos

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A produção de minério de ferro da Vale cresceu 5,5% no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2023, para o maior volume em quase seis anos, com impulso de melhorias do desempenho operacional nos complexos minerários de S11D, Itabira e Brucutu.

Uma das principais produtoras de minério de ferro do mundo, a Vale produziu 90,97 milhões de toneladas da commodity entre julho e setembro, informou a mineradora.