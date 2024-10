STOXX 600 cai pressionado por ações da área de tecnologia

As ações do setor de energia caíram quase 3,3%, conforme os preços do petróleo caíram 5% depois que uma notícia apontou que Israel não atacará instalações de petróleo do Irã, aliviando temores de interrupções no fornecimento.

O foco principal dos investidores para esta semana é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira. A expectativa é de que reduza ainda mais os juros em 25 pontos-base, após dados recentes, como a queda maior do que a esperada da inflação francesa em setembro e a piora da economia da zona do euro.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,52%, a 8.249,28 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,11%, a 19.486,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,05%, a 7.521,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,29%, a 34.578,45 pontos.