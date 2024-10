Vale tem maior produção trimestral de minério de ferro desde 2018

As vendas da commodity cresceram 1,6%, para 81,84 milhões de toneladas, diante de um volume de produção recorde de pelotas desde 2018 e de um crescimento de 18% nas vendas do produto de maior valor agregado.

"O desempenho da Vale no terceiro trimestre foi marcado pela produção recorde de minério de ferro desde o quarto trimestre de 2018 e pelo aumento do 'guidance' de produção para 2024", disse a companhia.

A Vale elevou no mês passado previsão para a produção de minério de ferro neste ano para entre 323 milhões e 330 milhões de toneladas, após um primeiro semestre mais forte do que o esperado.

A mina S11D, no Pará, produziu 22,09 milhões de toneladas no terceiro trimestre, alta de 14,2% na comparação com o mesmo período um ano antes, configurando o sétimo trimestre de melhora produtiva consecutiva do ativo na comparação anual, informou a Vale.

A produção de pelotas da Vale no terceiro trimestre totalizou 10,36 milhões de toneladas, alta de 12,9% versus igual período do ano passado, alcançando a maior produção trimestral desde 2018, com maior disponibilidade de pellet feed das minas de Brucutu e Itabira, aumentando a produção nas plantas de pelotização de Tubarão.

"Considerando a maior produção de pelotas e a demanda saudável no trimestre, as vendas de pelotas aumentaram para 10,1 milhões de toneladas (+18% a/a), suportando a venda total de minério de ferro", disse a Vale.