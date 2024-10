Wall Street recua enquanto investidores avaliam balanços corporativos

O Bank of America subia 1,3%, depois de registrar um lucro acima da estimativa, enquanto o Citigroup, por outro lado, caía 2,1% após seus resultados e o Goldman Sachs recuava 0,7%.

"O setor financeiro (está) passando por revisões para cima das estimativas de lucros do terceiro trimestre, mas está passando de um ganho baixo de um dígito para um ganho médio de um dígito - certamente não está arrasando", disse Sam Stovall, chefe de estratégia de investimentos na CFRA Research.

As ações do setor de energia caíam, com a Exxon Mobil perdendo 2,5% e a Occidental Petroleum perdendo 3%, já que os preços do petróleo despencavam 4%. [O/R]

Várias outras empresas do S&P 500 divulgarão seus resultados durante a semana.

(Por Lisa Mattackal e Purvi Agarwal em Bengaluru)