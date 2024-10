Ações de tecnologia e luxo na Europa caem com resultados decepcionantes da ASML e da LVMH

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 caiu nesta quarta-feira com as perdas das ações de tecnologia e de luxo depois de resultados decepcionantes de ASML e LVMH, enquanto a cautela prevaleceu antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O índice STOXX 600 perdeu 0,19%, para 519,60 pontos, recuando ainda mais em relação ao pico de mais de duas semanas atingida no início da terça-feira. O índice de blue chips da zona do euro fechou em uma mínima de mais de três semanas.