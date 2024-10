BCE poderia ter contido a inflação se tivesse elevado juros mais cedo, diz estudo

BERLIM (Reuters) - O Banco Central Europeu impulsionou a inflação na zona do euro ao hesitar no ajuste da política monetária, de acordo com um estudo do Instituto Alemão para Pesquisa Econômica DIW, visto com exclusividade pela Reuters nesta quarta-feira.

Com um aumento gradual da taxa de juros a partir de meados de 2021, a inflação teria subido para um máximo de 3%, em vez de mais de 10% em agosto de 2022, de acordo com o estudo.

Como a inflação acelerou a partir de meados de 2021 e saltou com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o BCE inicialmente decidiu não elevar os juros e só aumentou a taxa em julho de 2022.