BNDES aprova financiamento de R$385 mi para Wilson Sons

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES aprovou financiamentos que somam 385 milhões reais à Wilson Sons para construção, manutenção e reparo de navios rebocadores, informou o banco de fomento nesta quarta feira.

Os empréstimos englobam financiamentos com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), que é operado pelo BNDES. Os recursos somam 90% do investimento total nas embarcações.

Os rebocadores dão apoio aos navios que operam nos portos brasileiros.