Faturamento do setor mineral do Brasil sobe 5% no 3º tri, a R$56,7 bi, diz Ibram

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O faturamento do setor mineral alcançou 56,7 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, um avanço de 5% ante igual período do ano anterior, mostraram nesta quarta-feira dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que representa as mineradoras no Brasil.

As exportações do segmento somaram 114,2 milhões de toneladas entre julho e setembro, alta de 5,6% em relação ao mesmo intervalo de 2023. Já a receita com os embarques somaram 11,2 bilhões de dólares, aumento de 0,6%, disse o Ibram.

As vendas externas de minério de ferro, por sua vez, alcançaram 110,41 milhões de toneladas no terceiro trimestre, avanço de 5,5% na mesma comparação.