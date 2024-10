Membro do BC do Japão pede ritmo "muito moderado" no aumento dos juros

Por Leika Kihara e Takahiko Wada

TÓQUIO/TAKAMATSU, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deve elevar a taxa de juros em um ritmo "muito moderado" e evitar aumentos prematuros, disse a autoridade do banco Seiji Adachi nesta quarta-feira, alertando que novas altas do iene e a desaceleração da demanda global podem pesar sobre a inflação e o crescimento dos salários.

Adachi disse que a economia do Japão já cumpriu as condições para a normalização da política monetária, com o país permanecendo em uma base firme e os aumentos de preços se ampliando.