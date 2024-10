Wall Street opera sem direção comum com queda de ações de tecnologia e avanço de bancos

O First Horizon ganhava 3,3% e o U.S. Bancorp tinha alta de 5% após divulgarem os resultados do terceiro trimestre.

O setor financeiro apresentava avanço de 0,7%, enquanto o índice mais amplo de bancos subia 1,1%. Um índice que acompanha os bancos regionais ganhava 1,3%.

Os ganhos no índice de referência eram contidos pelo índice de serviços de comunicação, com queda de 0,7%, pressionado pelo recuo de 1,5% da Meta.

Entre outras ações megacap, a Apple recuava 1,4%, depois de atingir máxima recorde na sessão anterior, enquanto a Microsoft tinha queda de 1,3%.

O Dow Jones subia 0,31%, para 42.872,78 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,08%, a 5.810,69 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,39%, para 18.243,21 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal e Purvi Agarwal em Bengaluru)