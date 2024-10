BCE volta a cortar juros em meio a estagnação da economia da zona do euro

Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi

(Reuters) - O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros pela terceira vez este ano nesta quinta-feira, destacando que a inflação na zona do euro está cada vez mais sob controle e que as perspectivas econômicas pioraram.

O primeiro corte consecutivo nos juros em 13 anos marca uma mudança no foco do banco central da zona do euro, que deixou de ser a redução da inflação para passar proteger o crescimento econômico, que ficou muito aquém do dos Estados Unidos por dois anos consecutivos.