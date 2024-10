Futuros do S&P 500 e do Nasdaq sobem com ganhos de ações de chips após resultados da TSMC

(Reuters) - Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiam nesta quinta-feira, com uma previsão otimista da TSMC elevando as ações de semicondutores, enquanto investidores aguardam novos dados econômicos para avaliar o estado do mercado consumidor dos Estados Unidos.

O lucro da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a maior fabricante de chips sob contrato do mundo, superou as estimativas do mercado e a empresa previu um salto na receita do quarto trimestre, impulsionado pela demanda por chips de inteligência artificial.

As ações da TSMC nos EUA subiam 8% nas negociações do pré-abertura, enquanto a Nvidia avançava 2,4%.