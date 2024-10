Nestlé prevê vendas abaixo do esperado e diz que vai simplificar estrutura

As vendas orgânicas dos nove primeiros meses de 2024, que excluem o impacto de movimentos cambiais e aquisições, aumentaram 2%, informou a Nestlé. Analistas esperavam, em média, um crescimento de 2,5%.

Nos últimos anos, o setor de alimentos embalados enfrentou aumento de custos, pois tudo, desde óleo de girassol e transporte até embalagens, grãos e energia, ficou mais caro durante a pandemia e após a invasão russa à Ucrânia.

Este ano, como a inflação tem desacelerado globalmente, muitos dos concorrentes da Nestlé reduziram aumentos de preços, na expectativa de atrair de volta consumidores que têm optado por produtos mais baratos.

O grupo suíço, no entanto, não diminuiu preços com a mesma velocidade e vem cortando orçamentos de marketing e inovação há anos, segundo analistas. Mark Schneider foi demitido do cargo de presidente-executivo em agosto, após vários trimestres de volumes de vendas fracos.

O novo presidente-executivo, Laurent Freixe, disse que planeja reduzir o tamanho do conselho executivo da Nestlé, fundir as unidades da América Latina e da América do Norte e unir os negócios da Grande China e da Ásia, Oceania e África, entre outras mudanças.

A empresa embarcou em uma reestruturação pela última vez em janeiro de 2022, quando foi organizada em cinco regiões geográficas.