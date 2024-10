Produção de minério de ferro da BHP supera expectativas

O aumento ocorre em um momento em que as rivais, incluindo a Vale e a Rio Tinto, estão se movimentando para expandir sua oferta.

A BHP, que está se diversificando em potássio, disse que o projeto Jansen Stage 1, de 10,5 bilhões de dólares, está 58% concluído.

A atualização positiva da mineradora sobre a produção de minério de ferro ocorre no momento em que a China, o maior comprador da commodity, anuncia uma série de medidas de estímulo para apoiar sua recuperação econômica.

A BHP disse que a produção de minério de ferro da Austrália Ocidental, em uma base de 100%, foi de 71,6 milhões de toneladas métricas nos três meses até 30 de setembro, superando a estimativa da Visible Alpha de 70,7 milhões de toneladas, de acordo com uma nota da Macquarie.

"É provável que os próximos estímulos (da China) se concentrem no alívio da dívida local, na estabilização do mercado imobiliário e no aumento da confiança das empresas", disse o presidente-executivo Mike Henry.

A BHP, que tem como objetivo expandir suas operações de cobre, registrou um aumento de 4% na produção do metal no trimestre, refletindo desempenho melhor em sua mina Escondida, no Chile.