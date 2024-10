Santander Brasil reposiciona marca para PMEs e traz novos pacotes de benefícios

Agora, o Santander Brasil começa uma campanha com anúncios na TV -- o primeiro foi veiculado na terça-feira à noite -- e rádio, além de meios digitais, na linha do que foi feito a partir de abril no reposicionamento para o varejo massificado sob a marca Santander Free e para a alta renda com o Santander Select.

"Com uma proposta de valor que percorre o modelo de atendimento e pacotes de ofertas e benefícios, estamos reposicionando também a marca para pessoa jurídica", afirmou à Reuters a CMO do banco, Juliana Cury, referindo-se à marca Santander Empresas e acrescentando que as mudanças se inserem em um processo global de reposicionamento do grupo.

Citando um ambiente competitivo cada vez mais complexo e pulverizado, com a concorrência dos grandes bancos, mas também de players com produtos específicos ou propostas de valor mais específicas, ela afirmou que o Santander tem optado por uma oferta clara e conectada a alguma necessidade ou dor do cliente.

"Ter um papo reto, retratar a realidade e se conectar a partir desses sentimentos reais, sempre com entregas concretas, nunca só com um aspecto mais institucional, um discurso vazio", reforçou a executiva.

E entre essas entregas está a possibilidade de o cliente com faturamento de até 5 milhões de reais não ser cobrado pelas transações de Pix, Pix QR Code e boletos, desde que movimente sua conta corrente no banco, por exemplo, por meio de todo tipo de cobrança/recebimento da empresa.

A empresa usar o banco para a folha de pagamento ou ter algum investimento no Santander também pode significar a gratuidade do pacote de conta corrente, sendo que no primeiro caso ela também pode obter benefícios envolvendo transações com Pix, Pix QR Code e boletos, a depender do faturamento.