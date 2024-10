Ações de tecnologia impulsionam Nasdaq e S&P 500; Netflix sobe

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta sexta-feira impulsionados por ganhos em ações de tecnologia, enquanto a Netflix avançava após superar as estimativas de crescimento de assinantes.

As ações da Netflix saltavam 9,8%, atingindo um pico recorde, depois que a gigante do streaming superou as estimativas de Wall Street para o aumento de assinantes e disse que esperava um crescimento contínuo até o final do ano.