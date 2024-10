China lança esquemas de financiamento de US$112 bi para reforçar mercado de ações

O anúncio foi feito depois que os reguladores financeiros da China realizaram uma reunião com as principais instituições financeiras, instando-as a implementar rapidamente políticas expansionistas para apoiar a economia e os mercados de capitais.

De acordo com o esquema de swap, inicialmente no valor de 500 bilhões de iuanes, as corretoras, os gerentes de ativos e as seguradoras podem obter liquidez do banco central por meio da garantia de ativos para comprar ações.

Atualmente, 20 empresas foram aprovadas para participar do esquema e as solicitações iniciais ultrapassaram 200 bilhões de iuanes, informou o banco central.

"O esquema de swap se tornará um estabilizador do mercado", já que a demanda pela ferramenta aumenta quando as ações são vendidas em excesso, mas o apetite naturalmente diminui quando o mercado se recupera, disse a Xinhua Financial em um artigo nesta sexta-feira.

Além disso, as instituições podem usar a ferramenta para acessar liquidez em uma queda no mercado de ações sem ter que vender ações, em uma espiral descendente.

De acordo com o mecanismo, os ativos, incluindo títulos, ETFs de ações e participações em componentes do índice CSI300, podem ser trocados por ativos de alta liquidez, como títulos do Tesouro e do banco central, facilitando o acesso dos participantes ao financiamento.