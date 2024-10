Ibovespa fecha em queda, mas assegura resultado positivo na semana

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma queda discreta nesta sexta-feira, com Petrobras entre as maiores pressões de baixa, acompanhando o declínio dos preços do petróleo no exterior, assim como Vale, que caiu na esteira do recuo do minério de ferro.

A alta nas taxas dos contratos de DI, conforme persistem receios com a cena fiscal no país, também minou o desempenho de ações na bolsa paulista, principalmente aquelas atreladas a consumo ou com níveis de endividamento elevados.