Ibovespa perde fôlego e recua em dia vencimento de opções

- VALE ON cedia 0,16%, após avançar mais de 1% na máxima nos primeiros negócios, descolando o sinal positivo do setor de siderurgia, onde CSN ON mostrava alta de 1,37%, USIMINAS PNA ganhava 1,81%, GERDAU PN subia 1,1%. CSN MINERAÇÃO ON também arrefeceu e caía 0,34%.

- ASSAÍ ON subia 0,57%, após reduzir pela metade sua projeção de abertura de lojas em 2025, de 20 para aproximadamente 10 novas lojas. "Com o objetivo de acelerar o processo de redução da alavancagem financeira, a companhia decidiu postergar determinados projetos de novas lojas originalmente previstos para 2025", afirmou na véspera.

- BRADESCO PN perdia 0,39%, com os bancos do Ibovespa passando a operar no vermelho acompanhando a piora no pregão. ITAÚ UNIBANCO PN mostrava variação negativa de 0,06%, SANTANDER BRASIL UNIT cedia 0,7% e BANCO DO BRASIL ON mostrava decréscimo de 0,11%.

- RD ON caía 2,29%, no segundo dia seguido no vermelho, após uma começo de semana mais positivo, tendo acumulado alta de quase 5% até a quarta-feira. Investidores também continuam especulando sobre o efeito para a rede de drogarias de um potencial reajuste para baixo nos preços de medicamentos em 2025.