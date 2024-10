Índice europeu STOXX 600 termina semana em alta com recuperação de ações de tecnologia

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice europeu STOXX 600 encerrou em alta nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia voltando com força ao final de uma semana turbulenta, enquanto o corte de juros do Banco Central Europeu (BCE) e uma enxurrada de balanços corporativos ajudaram o índice a apresentar uma segunda semana consecutiva de ganhos.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,21%, a 524,99 pontos, com o setor de tecnologia liderando os ganhos com um salto de 2%.