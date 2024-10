Índices da China avançam com medidas do BC para impulsionar mercado

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 3,61%, mas teve queda de 2% na semana.

As ações da China caíram cerca de 11% em relação ao pico de 8 de outubro, após algumas semanas turbulentas, uma vez que a cautela superou a euforia que havia impulsionado uma alta de mais de 20% em apenas uma semana no final de setembro, após o anúncio de medidas de estímulo por Pequim.

Em setembro, o banco central chinês anunciou as medidas de apoio monetário mais agressivas desde a pandemia da Covid-19, como cortes nas taxas de juros e uma injeção de liquidez de 1 trilhão de iuanes (140 bilhões de dólares) para estimular os mercados.

Em um comunicado nesta sexta-feira, o banco pediu às instituições financeiras que aumentem o apoio ao crédito para a economia real e mantenham um crescimento razoável na quantidade total de dinheiro e crédito.

Enquanto isso, dados desta sexta-feira mostraram que a economia da China cresceu no terceiro trimestre em seu ritmo mais lento desde o início de 2023, à medida o setor imobiliário continua sendo um grande obstáculo, embora os números do consumo e da produção industrial de setembro tenham superado as previsões.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,18%, a 38.981 pontos.