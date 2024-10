Núcleo da inflação no Japão desacelera por subsídios a combustíveis, mas pressão da demanda permanece intacta

Um índice que exclui os efeitos dos alimentos frescos e do combustível, que é observado de perto pelo banco central como um indicador melhor dos movimentos de preços impulsionados pela demanda, subiu 2,1% em setembro em relação ao ano anterior, após 2,0% em agosto.

"Esperamos que a inflação, excluindo alimentos frescos e energia, permaneça em torno de 2% até o início do próximo ano, quando deverá cair gradualmente para menos de 2%", disse Marcel Thieliant, diretor da Capital Economics para a região Ásia-Pacífico.

"Dessa forma, ainda esperamos que o Banco do Japão avance com outro aumento da taxa de juros antes do final do ano."

O núcleo da inflação ao consumidor do Japão ultrapassou a meta de 2% do banco central por mais de dois anos, levando o Banco do Japão a encerrar as taxas negativas em março e aumentar os juros de curto prazo para 0,25% em julho.

O presidente do banco central, Kazuo Ueda, disse que o banco continuará aumentando as taxas se a inflação continuar no caminho certo para atingir 2% de forma estável, conforme projetado. No entanto, ele enfatizou que o banco passará algum tempo avaliando como as incertezas econômicas globais afetam a frágil recuperação do Japão.