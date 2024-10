Volvo espera vendas de caminhões estáveis em 2025

Por Marie Mannes

ESTOCOLMO (Reuters) - A fabricante sueca de caminhões AB Volvo previu uma demanda estagnada no próximo ano e divulgou nesta sexta-feira uma queda maior do que a esperada no resultado trimestral, pressionado por queda na demanda por veículos pesados.

A Volvo previu que para 2025 os mercados europeu e norte-americano de caminhões pesados totalizarão 290 mil e 300 mil unidades, respectivamente, praticamente inalterados em relação às vendas esperadas para 2024. Para o Brasil, a empresa previu um mercado estável ao redor de 100 mil veículos neste ano.